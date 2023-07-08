Средняя температура на Земле превысила рекордные показатели за всю историю планеты. Теперь она составляет целых 17 градусов выше ноля, передает CNN.

Ссылаясь на данные Национальных центров экологического прогнозирования США, СМИ отмечает, прошлый температурный рекорд был зарегистрирован в августе 2016 года. Тогда показатель составлял 16, 92 градуса выше ноля.

«В понедельник (3 июля. — Прим. ред.) средняя глобальная температура достигла +17,01 градуса, что является самым высоким показателем <…> с 1979 года. Во вторник (4 июля. — Прим. ред.) она поднялась еще больше, достигнув +17,18 градуса, глобальная температура осталась на этом рекордно высоком уровне и в среду (5 июля. — Прим. ред.)», — говорилось в заявлении.

В настоящий момент температура поднялась еще выше и составляет уже 17,23 градуса выше ноля.

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