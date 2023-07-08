Ни секунды промедления: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил технику ВСУ под Донецком

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
В Минобороны показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На видео российские бойцы прямым попаданием ликвидируют вражескую боевую бронированную машину.
В ведомстве уточнили, что удар совершен экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. После того, как военнослужащие попали в цель управляемой ракетой, там воспламенился и взорвался боекомплект. В результате от техники украинских боевиков не осталось и следа.
Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ с десантом с вертолета Ка-52.
- 8 июл
- Ювелирная точность снайперов: лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 июл
- «У меня амплуа сестры»: Юта рассказала о своем сценическом образе
- 8 июл
- Зубами пытался грызть овощи: ребенок с ДЦП умер от голода, когда украинец застрелил его родителей
- 8 июл
- ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»
- 8 июл
- На Украину поступили шведские боевые машины пехоты CV90
- 8 июл
- Джо Байден оправдал поставку кассетных боеприпасов Украине нехваткой обычных
- 7 июл
- Опасны и запрещены: чем может обернуться поставка кассетных боеприпасов Украине
- 7 июл
- Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов
- 7 июл
- Незаметно и точно: как бойцы «Каскада» работают на угледарском направлении
- 7 июл
- США передадут кассетные боеприпасы Украине
Читайте также
73%
-0.88 99.82
-0.90
Нашли ошибку?