Ни секунды промедления: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил технику ВСУ под Донецком

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

В Минобороны показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На видео российские бойцы прямым попаданием ликвидируют вражескую боевую бронированную машину.

В ведомстве уточнили, что удар совершен экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. После того, как военнослужащие попали в цель управляемой ракетой, там воспламенился и взорвался боекомплект. В результате от техники украинских боевиков не осталось и следа.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ с десантом с вертолета Ка-52.