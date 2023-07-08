Минэнерго Украины заявило о повреждении половины объектов энергосистемы страны

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Некоторые из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Минэнерго Украины заявило о повреждении половины объектов энергосистемы страны

Фото: Reuters / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

На Украине повреждено 50% объектов энергосистемы, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Некоторые из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

«50% всей энергосистемы повреждено. <…> Верифицировано у нас 271 попадание разного рода», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Их планируют завершить к следующему отопительному сезону.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ провалили контрнаступление.

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