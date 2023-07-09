Техника из арсенала украинских нацистов, в том числе западная, разлетается на запчасти от российских ударов.

В Минобороны показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой Западом, в зоне СВО. Цели были поражены в ходе предпринимаемых украинской стороной безуспешных попыток контрнаступления.

Техника украинских нацистов была уничтожена, в том числе артиллеристами ВС РФ. Несколько единиц техники подорвались на оставленных российской стороной минах. Противник потерял, как минимум, десять единиц из своего арсенала всего за несколько минут. Над выведенной в результате взрывов техникой поднимаются клубы дыма. Кроме того на кадрах четко видно, как в стороны разлетаются запчасти.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России сбила украинский истребитель Су-27 и перехватила шесть реактивных снарядов HIMARS.