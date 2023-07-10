Погодный апокалипсис: на южные регионы России обрушились мощные ливни с ураганом
На южные регионы России обрушились мощные ливни с ураганом
Фото, видео: www.globallookpress.com / dtpsochi; 5-tv.ru
Сильные дожди застали врасплох жителей и туристов в Сочи. Некоторые улицы оказались затоплены.
Непогода накрыла сразу несколько регионов страны. Мощный ливень обрушился на Нижний Новгород. Больше суток в городе без перерыва идет дождь. Затоплены улицы. Машины с трудом пробираются по огромным лужам. В одной из них под мостом заглох пассажирский автобус. Вода проникла в салон. Прибывшие спасатели эвакуировали людей на руках.
Сильные дожди и в Липецкой области. В некоторых районах они сопровождались градом. В регионе введен желтый уровень погодной опасности.
В Тобольске тоже серьезные подтопления. При этом стихия сопровождалась штормовым ветром, который валил деревья, пострадали несколько машин.
Но самые серьезные последствия непогоды — на юге России. По улицам Сочи текут бурные реки, снося все на своем пути. В одном из районов города образовалась настоящая плотина из автомобилей. Мощный поток подхватил десятки машин и, как игрушечные, и унес вниз по склону.
Испорчен отпуск и у туристов в Абхазии. Вода подошла к домам. Люди спасаются на верхних этажах зданий. А некоторые застряли в пути. На железной дороге перекрыто движение поездов. Обо всем подробнее рассказал наш корреспондент Ярослав Богат.
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