Герасимов дал приказ нанести упреждающее огневое поражение стартовых позиций С-200 ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 246 0

Попытка удара ВСУ по российским территориям была безуспешной, но Россия намерена применить ответные меры.

Герасимов дал приказ нанести упреждающее огневое поражение стартовых позиций С-200 ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Начальник Генштаба ВС РФ дал поручение подчиненным в качестве ответных мер на попытку атаки ВСУ по российским регионам выявлять и уничтожать места хранения украинских ракет С-200.

Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления (ГРУ) и командному пункту объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, а также в качестве упреждающих мер наносить поражение боевым позициям ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что попытка ВСУ нанести удар по Крыму, Ростовской и Калужской области провалилась.

Тема:
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