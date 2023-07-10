Минобороны: попытка ВСУ нанести удар по Крыму, Ростовской и Калужской области провалилась

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 25 0

Российские войска теперь намерены выявить места хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 неприятеля.

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова, сообщили в МО РФ.

Афзалов доложил об уничтожении четырех украинских баллистических целей: российскими средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. По данным Минобороны, жертв и разрушений нет.

«Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200 переоборудованными в ударный вариант с целью поражения наземных целей», — говорится в сообщении Минобороны.

Генерал армии Герасимов поставил задачу организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, а также в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

Тема:
Спецоперация
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