Российские летчики подобрались к позициям ВСУ на минимальной высоте и нанесли удар
Минобороны: экипажи Су-25СМ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Российские пилоты не оставили шансов украинским националистам.
Ракетный удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении нанесли российские летчики. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили вооружение и технику киевских формирований, противник понес большие потери.
Самолеты подошли к цели на минимальной высоте и выпустили осколочно-фугасные реактивные снаряды, а затем успешно вернулись на аэродром.
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