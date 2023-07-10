Российские летчики подобрались к позициям ВСУ на минимальной высоте и нанесли удар

Российские пилоты не оставили шансов украинским националистам.

Ракетный удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении нанесли российские летчики. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили вооружение и технику киевских формирований, противник понес большие потери.

Самолеты подошли к цели на минимальной высоте и выпустили осколочно-фугасные реактивные снаряды, а затем успешно вернулись на аэродром.