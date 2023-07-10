Илон Маск: провал контрнаступления ВСУ может привести к значительным потерям Киева

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Одиозный американский предприниматель в очередной раз подверг жесткой критике киевский режим.

Илон Маск: провал контрнаступления ВСУ может привести к значительным потерям Киева

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Украинское контрнаступление

Американский бизнесмен Илон Маск в Twitter снова заговорил о политике. Он прокомментировал ситуацию с украинским контрнаступлением.

Илон Маск обратил внимание на то, что украинские силы, по всей видимости, попросту боятся больших атак в ходе контрнаступления. И причина этому проста: с учетом перевеса в силах и технике Киев опасается утратить контроль над еще большими территориями.

По его мнению, именно этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Илон Маск также полагает, что Россия совершенно спокойно выиграла бы «войну на истощение» из-за значительного превосходства в численности войск.

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Владимир Путин отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского недовольны позицией Илона Маска.

Тема:
Украинский кризис
9 июл
Придерживают за ремешок на штанишках: чем завершился «челночный забег» Зеленского по Европе
9 июл
На Курской дуге снова горят немецкие танки, но Киев окрашивает «Родину-мать» в цвета флага США
8 июл
Армия России сбила украинский истребитель Су-27 и перехватила шесть реактивных снарядов HIMARS
7 июл
«Он сказал „нет“» — Зеленский пожаловался, что Болгария отказала ему в оружии
6 июл
«Небо закрыть не могут»: по Зеленскому был нанесен мощный удар из-за слабых систем ПВО
6 июл
Зеленский просит — Запад дает: США могут отправить Украине кассетные боеприпасы
5 июл
В Киеве памятник «Родина-мать» подсветили цветами флага США
2 июл
Враг обессилил: как российские бойцы атакуют ВСУ на купянском направлении
1 июл
Зеленский пожаловался на затягивание обучения украинских пилотов управлению F-16
1 июл
От монахов УПЦ потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

13:39
«Если потребуется — состоится»: будут ли переговоры Путина и Эрдогана
13:21
«Никак не уйдет»: Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота
13:19
В Кремле сообщили, что Путин провел встречу с Пригожиным 29 июня
13:12
ФСБ «накрыла» клинику, через которую украинцы приезжали в РФ по «липовым» справкам
13:05
«Легенда обмана»: в Центробанке предупредили о новой уловке телефонных мошенников
12:52
«Был переходный возраст»: какую музыку Юлия Савичева слушала в юности

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео