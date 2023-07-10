Стало известно, сколько наемников приехало на Украину с начала спецоперации
Минобороны РФ: к ВСУ официально примкнуло 11675 иностранных наемников из 84 государств
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis
В Минобороны подчеркнули абсолютно бесчеловечное отношение Киева к иностранцам.
Минобороны России раскрыло число иностранных наемников, которые примкнули к украинским националистам с начала СВО.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что всего с 24 февраля 2022 года на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. География стран, из которых прибыли наемники, обширная: от США до Румынии.
Минобороны РФ: иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо»
В настоящий момент киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. А именно: в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии.
При этом, иностранцы в рядах ВСУ считаются фактически «пушечным мясом»: командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди наемников. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза граждан Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наемники из США жалуются на обстановку на Украине.
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