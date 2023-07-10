Минобороны РФ: иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо»

Иностранные наемники используются киевским режимом как «пушечное мясо», сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что жизни иностранцев никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать из Украины или погибнуть.

В МО РФ отметили, что российские вооруженные силы в ходе проведения спецоперации продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины.