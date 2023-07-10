Минобороны РФ: иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо»
Украинские власти не собираются беречь жизни иностранцев, которые примкнули к ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Иностранные наемники используются киевским режимом как «пушечное мясо», сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что жизни иностранцев никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать из Украины или погибнуть.
В МО РФ отметили, что российские вооруженные силы в ходе проведения спецоперации продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины.
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