«Моральная капитуляция»: Захарова высказалась о якобы переговорах Лаврова с США

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 112 0

Захарова: вбросы о секретных переговорах Лаврова говорят о моральном проигрыше Вашингтона

«Моральная капитуляция»: Захарова высказалась о якобы переговорах Лаврова с США

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Спецоперация

Действительно ли глава российского МИД вел тайные переговоры с американцами?

Информация о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тайно ведет переговоры с американскими чиновниками, говорит только о моральной капитуляции Вашингтона. Об этом завила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью федеральному каналу.

По словам дипломата, подобные вбросы указывают на большой проигрыш США. Захарова отметила, что они необходимы для того, чтобы начать «виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России» начать переговоры.

Прежде NBC News сообщил, что экс-сотрудники службы национальной безопасности США обсудили с Лавровым основу возможных переговоров по Украине.

«Сергей Лавров несколько часов проводил встречу с членами группы в апреле в Нью-Йорке», — говорилось в месседже.

Канал сообщал, что на повестке встречи были вопросы судьбы «территорий, удерживаемых Россией», и поиск дипломатического выхода, который можно было терпеть с обеих сторон.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Киев проигнорировал попытки решить конфликт мирным путем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова высказалась о грядущем саммите НАТО.

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