Семь танков ВСУ сожгли российские военные на фронтах СВО за сутки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Минобороны РФ: за сутки российские военные уничтожили семь танков ВСУ

Семь танков ВСУ сожгли российские военные на фронтах СВО за сутки

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Наибольшие потери в технике украинские боевики понесли на южно-донецком и запорожском направлениях.

Российские военные уничтожили семь танков и массу другой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшие потери украинские боевики понесли на южно-донецком и запорожском направлениях. Там бойцы российской группировки войск «Восток» уничтожили четыре вражеских танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходное орудие FH-70 британского производства, а также две гаубицы «Д-20» и две «МСТА-Б».

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Еще одного танка украинские войска лишились на донецком направлении. Вместе с ним были уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионах ДНР и ЛНР из-за обстрелов со стороны киевского режима. Мирным путем разрешить конфликт, власти Украины отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар армии России уничтожил в Николаеве склады ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства, которые использовали на самолетах.

Тема:
Спецоперация
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