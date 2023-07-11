«Подозрительное фрахтование»: в деле о «Северных потоках» появилась новая деталь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 230 0

ФРГ в письме ООН сообщила о судне, которое могло доставить взрывчатку к «Северным потокам»

«Подозрительное фрахтование»: в деле о «Северных потоках» появилась новая деталь

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Северный поток

Зарубежные эксперты не исключают, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения Nord Steam.

Германия направила ООН письмо и сообщила в нем о подозрительном судне, которое плавало в районе места подрывов «Северных Потоков» и якобы могло доставить взрывчатку для организации теракта. Постоянные представительства трех стран при межправительственной организации опубликовали текст послания Берлина.

«В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя», — написано в письме.

Уточняется, что детали еще устанавливаются. Не удалось наверняка уточнить, действительно ли указанное лицо находилось на борту. Кроме того остается неизвестным точный курс судна.

В ФРГ считают, что парусник мог использоваться для доставки взрывчатки к местам подрывов на нитях российских газопроводов. По одной из версий, водолазы могли сойти с судна и проплыть к трубопроводам для установления заряда.

Личность преступников и их принадлежность к определенному государству пока установить не удалось. Подробная информация будет получена в рамках продолжающегося расследования.

Примечательно, что письмо было опубликовано в преддверии инициированного российской стороной заседания ООН по вопросу диверсий на российской газопроводах.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД добавил Байдена в список причастных к диверсии на «Северных потоках».

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