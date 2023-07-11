Шойгу: контрнаступление Украины в зоне СВО оказалось безуспешным

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 39 0

Министр обороны подвел итоги украинского контрнаступления.

Шойгу: контрнаступление Украины в зоне СВО оказалось безуспешным

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», пытаются на разных направлениях прорвать оборону ВС РФ. Данное заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений. Глава Минобороны заметил, что провал контрнаступления Украины позволил ВС РФ перейти в контратаку на краснолиманском направлении и продвинуться на 1,5 километра в глубину и два километра по фронту.

Шойгу также обратил внимание на работу западной разведки. Он заявил, что на Западе особо выделяют высочайшую стойкость российских военных и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие потери понес Киев с начала контрнаступления ВСУ.

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