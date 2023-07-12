Начинается усиление: иностранные наемники пополняют ряды ВСУ под Купянском

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Марочко: иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ

Начинается усиление: иностранные наемники пополняют ряды ВСУ под Купянском

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В этот же район в скором времени будет доставлена военная техника. Что планируют террористы?

Иностранные наемники прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости.

По его словам, это сделали для усиления диверсионных групп украинских боевиков. Более того, в скором времени туда будет доставлена военная техника.

«По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», — заявил Марочко.

Он также добавил, что практически у всех наемников очень узкая специализация — инженерно-саперная.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как французским инструкторам безразлична судьба солдат ВСУ.

Тема:
Спецоперация
12 июл
«Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
12 июл
Нерешительные: почему в США все еще думают об отправках ракет ATACMS в Киев
12 июл
«Не наша проблема»: французским инструкторам безразлична судьба солдат ВСУ
12 июл
Постараются «затрофеить»: российские военные нацелились на захват ракеты SCALP
12 июл
«Мста-С» — неприхотлива и точна: лучшее видео из зоны СВО за день
12 июл
Западная бронетехника горит: как ВСУ с треском провалили контрнаступление
12 июл
Германия отказала Украине в поставке крылатых ракет
12 июл
Как «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении
12 июл
Хуснуллину доложили о полном объеме мер обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС
11 июл
Отличившимся при отражении атак ВСУ российским бойцам вручили госнаграды
+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

11:41
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
11:33
Белый дом США анонсировал «важное заявление» по ситуации на Украине
11:29
Туристы из России оказались заблокированы в горах Индии
11:21
Отхватить «жирный» кусок любой ценой: какие бизнес-схемы использовал Евгений Пригожин
11:15
«Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
11:03
Птица попала в фюзеляж самолета при взлете в Новосибирске

Сейчас читают

Молдавия должна остаться в СНГ, а не смотреть на Румынию и НАТО — соцопро
«Это мои дети»: Александр Домогаров в свой юбилей рассказал о главных достижения в жизни
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео