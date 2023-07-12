В этот же район в скором времени будет доставлена военная техника. Что планируют террористы?

Иностранные наемники прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости.

По его словам, это сделали для усиления диверсионных групп украинских боевиков. Более того, в скором времени туда будет доставлена военная техника.

«По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», — заявил Марочко.

Он также добавил, что практически у всех наемников очень узкая специализация — инженерно-саперная.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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