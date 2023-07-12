Начинается усиление: иностранные наемники пополняют ряды ВСУ под Купянском

Марочко: иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
В этот же район в скором времени будет доставлена военная техника. Что планируют террористы?
Иностранные наемники прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости.
По его словам, это сделали для усиления диверсионных групп украинских боевиков. Более того, в скором времени туда будет доставлена военная техника.
«По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», — заявил Марочко.
Он также добавил, что практически у всех наемников очень узкая специализация — инженерно-саперная.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как французским инструкторам безразлична судьба солдат ВСУ.
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