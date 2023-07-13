На Пятом канале акция «День добрых дел» для Владислава из Татарстана

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня на Пятом канале День добрых дел. Наш герой — Влад из Татарстана. У парня посттравматический дефект лобной кости. Иными словами — нет части черепа, кость раскрошилась на мелкие осколки во время аварии. Сейчас школьник испытывает сильные боли даже от простого прикосновения к голове. Помочь ему может только операция по установке импланта стоимостью более двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Все средства родители потратили на предыдущие лечение и реабилитацию. Помочь можем мы с вами — достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Когда Влад идет гулять, первым делом заходит на свою любимую спортплощадку. Вот только на турник теперь нельзя, тяжести поднимать тоже. Ему может навредить любое резкое движение, вибрация и даже громкий шум.

Он и в тот злополучный день возвращался с футбольного поля, где играл с друзьями. На этом нерегулируемом пешеходном переходе Влада сбила машина. От удара он отлетел на несколько метров. Дальше все как в тумане. Несколько дней просто стерты из памяти. За его жизнь тогда боролись нейрохирурги.

«Вдавленный перелом лобной кости, это все давило на мозг, у него были судороги. Из-за чего было принято решение ввести его в медикаментозную кому», — рассказывает Ирина Савина, мама Владислава.

Врачи не давали никаких гарантий. Владислав сначала никого не узнавал, только реагировал на голос. Потом заново учился ходить. Руки и ноги не слушались.

В медицинской карте написано — посттравматический дефект лобной кости. Иными словами — «мягкий лоб». У Влада нет фрагмента черепа, кость раскрошилась на мелкие осколки. Сейчас ему надо беречь голову, контролируя себя даже во сне — лежать можно только на затылке.

Влад, конечно, и сейчас пытается заниматься тем, что нравится — увлекся 3D-моделированием, даже занимает призовые места. Но хочется элементарно не бояться упасть и не испытывать боли от простого прикосновения к голове. Врачи знают, что решит проблему.

«Специальный имплант, который представляет из себя соединение на основе фосфата кальция. По своей природе, это соединение близко к костной ткани. И что самое интересное — костная ткань постепенно прорастет в этот имплант», — поясняет вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Со временем костная ткань полностью покроет имплант. Тогда можно будет и заниматься спортом, и строить планы на жизнь. Влад собирался поступать в колледж МЧС, чтобы стать пожарным, как его дед. Спасать людей. Он даже мимо бездомного котенка или щенка пройти не может. Однажды, к ужасу семьи, принес домой раненную летучую мышь.

Но сейчас надо протянуть руку помощи самому Владу. Операцию готовы провести нейрохирурги в Казани, проблема — в стоимости уникального импланта, который заменит кость. На это нужно 2 139 405 рублей.

Если помочь семье собрать деньги, то совсем скоро Влад сможет вернуться с мячом на ту самую площадку, где последний раз был самим собой — сильным, жизнерадостным и здоровым.