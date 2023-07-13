Российские бойцы отразили 16 атак ВСУ за сутки на донецком направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении, противник потерял 480 боевиков

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны рассказали об успехах армии России во время проведения спецоперации.

За прошедшие сутки Воооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наступать на донецком, красно-лиманском, южно-донецком направлениях, однако потерпели поражение. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении российскими бойцами были успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное, Новомихайловка и Марьинка ДНР.

«В районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой народной республики была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — заявил Конашенков.

Он также добавил, что за сутки потери противника составили до 480 украинских боевиков, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Также в ведомстве добавили, что в районе Предтечино армия РФ уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста.

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