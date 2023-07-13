Украинские нацисты предприняли несколько попыток десантироваться в районе Антоновского моста в Херсонской области, однако были разбиты российскими силами. Об этом РИА Новости сообщили в оперативных службах региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр», — прокомментировал собеседник агентства.

Уточняется, что боевики ВСУ пытались десантироваться недалеко от населенных пунктов Дачи и Антоновка. ВС РФ удалось ликвидировать три быстроходные лодки, а также нанести урон живой силе противника. В районе Антоновского моста уничтожено было свыше 60 украинских нацистов.

Кроме того, защитники Донбасса вывели из строя две гаубицы М777 производства США под Херсоном. ВСУ потеряли десять боевиков убитыми, еще трое были ранены.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

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