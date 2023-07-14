В конгрессе США не поддержали запрет на передачу кассетных бомб Украине
Палата представителей конгресса США не поддержала запрет на передачу кассетных бомб ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Поправку отклонили большинством голосов.
В Конгрессе США не поддержали новую поправку к проекту бюджета на оборону о запрете передачи кассетных бомб Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом гласят результаты голосования.
«Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против», — говорится в сообщении.
Более того, в Конгрессе отклонили и предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.
Вчера, 13 июля, ВСУ и США подтвердили, что кассетные боеприпасы находятся уже на территории Украины.
Напомним, что кассетные бомбы запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США не входят в их число. А в России неоднократно предупреждали, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ признали, что уже получили кассетные боеприпасы из США.
- 14 июл
- Российские бойцы сорвали атаку ВСУ и взяли пленных под Клещеевкой
- 13 июл
- США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов: «Уже там»
- 13 июл
- В ЛНР заявили о взятии под контроль ВС РФ части трассы под Купянском
- 13 июл
- Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил главе минобороны Британии
- 13 июл
- Лавров назвал передачу истребителей F-16 Украине ядерной угрозой
- 13 июл
- Знай своих героев! Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в ходе СВО
- 11 июл
- Французский «скальпель»: чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву
- 10 июл
- Киев пытался атаковать Крымский мост и аэродром Ростовской области
- 8 июл
- Минэнерго Украины заявило о повреждении половины объектов энергосистемы страны
- 8 июл
- Ни секунды промедления: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил технику ВСУ под Донецком
Читайте также
94%
-0.45 100.68
0.79
Нашли ошибку?