Поправку отклонили большинством голосов.

В Конгрессе США не поддержали новую поправку к проекту бюджета на оборону о запрете передачи кассетных бомб Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом гласят результаты голосования.

«Поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против», — говорится в сообщении.

Более того, в Конгрессе отклонили и предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.

Вчера, 13 июля, ВСУ и США подтвердили, что кассетные боеприпасы находятся уже на территории Украины.

Напомним, что кассетные бомбы запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США не входят в их число. А в России неоднократно предупреждали, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ признали, что уже получили кассетные боеприпасы из США.