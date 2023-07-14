Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Он отметил, что говорить о выборах нового главы государства можно будет только после окончания боевых действий.

Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины

Фото: www.globallookpress.com / Nazar Furyk

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Тема:
Спецоперация

Бывший боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил украинскому изданию «Левый берег».

«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все. И отдаю все», — сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что больше деталей по этому поводу стоит ждать тогда, когда начнется предвыборная кампания. При этом экс-боксер считает, что говорить о выборах нового главы государства можно только после окончания боевых действий.

В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева

Также Кличко уклончиво ответил и на вопрос о планах переизбрания на занимаемый пост — мэра Киева. Он указал, что говорить об этом в нынешней ситуации «большая глупость».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра.

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Спецоперация
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