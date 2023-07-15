«Другая сторона медали»: художник признался, что хотел сказать муралом в Мариуполе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Итальянский художник Черулло: моя задача — донести в массы реальную ситуацию в Донбассе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

По мнению художника, пока Запад действует в своих интересах, народу нужно раскрыть свои глаза.

Уличный художник из Италии Йорит Черулло, который нарисовал мурал на доме в Мариуполе, признался, что ему надоела пропаганда плохих новостей в отношении русских на Западе. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По его словам, этой работой он хотел как-то показать итальянцам, какие страдания пережил народ Донбасса.

«Восемь лет они находились под обстрелом, а Запад и пальцем не пошевелил. Реальность такова, что Запад действует только из собственных интересов», — говорит артист.

Он также добавил, что девочка на картине — это одновременно каждый ребенок Донбасса.

«Это собирательный образ всех реальных детей, которые реально существуют и реально жили в этой трагедии на протяжении всего своего детства. Я представлял их с маленького возраста, представлял, как они взрослели, становились подростками, то есть всю их жизнь на протяжении восьми лет. Восемь лет жизни под обстрелами, в страхе за свою жизнь, жизнь твоих друзей, страх, что может взорваться дом по соседству», — продолжает итальянец.

По его мнению, Киев демонстрирует людские страдания, чтобы окружающие сопереживали, эмоционально вовлекались и хотели снабжать их оружием. Но не ради помощи людям.

«Моя задача, как художника — донести до людских умов, что все, что они знают, навязано пропагандой. Заставить их посмотреть на ситуацию с другой стороны, обращать внимание на факты, о том, что ест и другая сторона медали», — говорит Черулло.

Йорит Черулло изобразил на одном из домов в Донбассе девочку, которую однажды увидел по новостям. Для картины понадобилось 180 баллончиков краски и шесть дней работы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мариуполе появился мурал в честь детей Донбасса.

Тема:
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