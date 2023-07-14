«Вглядывался в глаза каждого ребенка»: в Мариуполе появился мурал в честь детей Донбасса
Итальянский художник Йорит Черулло нарисовал мурал в Мариуполе, посвященный детям Донбасса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincenzo Nuzzolese; 5-tv.ru
Йорит Черулло изобразил на одном из домов девочку, которую однажды увидел по новостям. Она так сильно тронула сердце художника, что он решил поехать в Донбасс и заявить о своей позиции.
Уличный художник из Италии Йорит Черулло нарисовад мурал на доме в Мариуполе. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с изображением от итальянца.
На стене одного из домов он изобразил девочку Настю в белой водолазке и с косичками. В ее глазах — флаг Донецкой народной республики, а за спиной — падающие снаряды бомб НАТО.
Для картины понадобилось 180 баллончиков краски и шесть дней работы. По словам Черулло, он увидел эту девочку в одном из новостных сюжетов про детей Донбасса. Это настолько вдохновило художника, что он решил поехать туда и громко заявить о своей точке зрения.
«В тот момент, когда я смотрел репортаж о детях Донбасса и вглядывался в глаза каждого ребенка, внутри меня не было противоречий, даже вопреки новостям, которые каждый день льются на нас с экранов телевидения в Италии», — рассказал художник.
Он убежден, что страны НАТО и их оружие приносят разрушения и смерть в мирные города.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Мариуполе состоялся праздник выпускников «Алые паруса».
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