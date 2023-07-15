Утюгом по лбу: в комедийном хите «Один дома» заметили пять абсурдных киноляпов

Почему авторы легендарной картины не исправили недочеты, хотя некоторые из них очевидны и нелепы?

Американский фильм «Один дома» (1990) уже более 30 лет остается одной их самых популярных рождественских комедий во всем мире. Однако в картине есть несколько киноляпов, которые создатели либо не заметили, либо решили почему-то не исправлять. На недочеты фильма указал портал РБК.

Эпизод с пиццей

В одном из кадров старший брат Кевина (Маколей Калкин) Базз запихивает в себя кусок пиццы. Сначала он делает это левой рукой, однако, когда кадр меняется, — правой.

Вещи в комнате Базза

Зеленая футболка в комнате Базза сначала видна на одном крае стула, однако при смене кадра она почему-то оказывается с другой стороны.

Лампочка в гараже

Освещение в гараже семьи Маккаллистеров включается и выключается самопроизвольно. На разных кадрах видно, что лампочка то горит, то не горит. В гараже при этом нет ни Кевина, ни грабителей. Семья главного героя в этот момент и вовсе летит в Париж.

Семейное фото на стене

Часть вещей из дома Кевина тоже живет своей жизнью, появляясь и исчезая без участия персонажей фильма. К примеру, семейное фото, которое в одном кадре висит на стене рядом с лестницей, в следующем таинственно исчезает.

Упавший на грабителя утюг

Зрители прекрасно отдают себе отчет в том, что травмы, которые получают незадачливые грабители по сюжету картины, в реальной жизни запросто отправили бы их на тот свет. Однако один момент многие считают совсем уж нелепым, и авторы фильма могли бы его исправить. Речь идет об одном из самых ярких эпизодов, в котором грабитель в исполнении Дэниела Стерна получает утюгом по физиономии.

Недоумение у фанатов картины вызывает то, что на лице у кинозлодея остается ожог, хотя утюг до этого не был включен в сеть и, соответственно, был холодным. Впрочем, в реальности грабитель в такой ситуации и вовсе получил бы как минимум перелом костей лица, поэтому и этот грубый киноляп зрители уже много лет прощают создателям фильма.

Ранее 5-tv.ru назвал десять киноляпов в фильмах о Гарри Поттере, которые не замечали даже самые преданные фанаты.