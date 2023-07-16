Военный эксперт подсчитал боевые потери ВСУ с начала спецоперации на Украине
Бывший разведчик Матвийчук: безвозвратные потери ВСУ составили 400 тысяч человек
Фото: © РИА Новости
По мнению специалиста, боевики киевского режима и призывники теряют мотивацию и уже не хотят брать в руки оружие.
Безвозвратные боевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период спецоперации РФ по защите Донбасса составляют около 400 тысяч человек. Если считать еще и больных и госпитализированных — до 800 тысяч. Такую оценку положению украинской армии в интервью изданию URA.RU дал военный эксперт, бывший разведчик и офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Потери Украины уже в пределах 400 тысяч безвозвратных потерь. Вместе с ранеными, заболевшими и убитыми — в пределах 700-800 тысяч. Уже идет седьмая или восьмая волна мобилизации. Люди понимают, что их бросают на убой, они разбегаются», — сказал специалист.
По словам Матвийчука, до 24 февраля 2022 года, когда российские войска приступили к выполнению боевых задач на территории Украины, в стране жили до 38 миллионов человек. Со ссылкой на данные UNESCO эксперт отметил, что сегодня это число сократилось до 25 миллионов. Гибнут или бегут за границу не только военные, но и мирные жители, а солдаты, действующие и будущие, теряют мотивацию.
Матвийчук заявил, что лишь малая доля ВСУ все еще полна энтузиазма. Молодежь ранее поддавшаяся пропаганде националистов, осталась лежать на полях боя или разочаровалась в идее, парни не хотят брать в руки автоматы. А конфликт превратился в рутину, которую пока еще «поддерживают националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинских солдат заставляют обезвреживать минные поля собственными телами. Военные называют эту тактику «мясным штурмом».
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