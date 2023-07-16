Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник не имеет успеха

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Путин положительно оценил ход СВО: войска ведут себя героически

Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник не имеет успеха

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы на ряде участков фронта сами переходят в наступление, подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в эфире федерального телеканала заявил о героизме российских войск в ходе спецоперации. Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции там, высотки и так далее», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что все попытки украинских войск прорвать российскую оборону были неудачными.

Также президент сообщил о планах российской стороны изучать уничтоженную в зоне спецоперации западную технику. По его словам, у страны появилась возможность рассмотреть иностранные экземпляры изнутри и понять, есть ли там что-то, что можно применить у нас.

Кроме того, Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин раскрыл план Киева и нанес превентивный удар.

Тема:
Спецоперация
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