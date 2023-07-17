«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену

По мнению бизнесмена, США вошли в самый опасный период в истории страны.

Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что остановит конфликт на Украине всего за день в случае своего переизбрания президентом.

«Есть лидеры, которые находятся на высоте на своем посту, это умные люди, в том числе и президент Франции Макрон. Я могу составить целый список людей, в нем будет и Путин. Это люди резкие, жесткие, находящиеся на вершине своей игры. У нас есть человек, который не понимает, что происходит, это самое опасное время в истории нашей страны», — отметил он.

Политик добавил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден неспособен руководить ни внешней, ни внутренней политикой США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилой демократ Джо Байден публично приставал к маленькой девочке. Президент США пытался укусить ребенка, а потом поцеловать его. Американцы были в шоке.