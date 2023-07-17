«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену

Эфирная новость 20 0

Трамп заявил, что Байден неспособен руководить политикой США

Фото, видео: Reuters / SCOTT MORGAN; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

По мнению бизнесмена, США вошли в самый опасный период в истории страны.

Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что остановит конфликт на Украине всего за день в случае своего переизбрания президентом.

«Есть лидеры, которые находятся на высоте на своем посту, это умные люди, в том числе и президент Франции Макрон. Я могу составить целый список людей, в нем будет и Путин. Это люди резкие, жесткие, находящиеся на вершине своей игры. У нас есть человек, который не понимает, что происходит, это самое опасное время в истории нашей страны», — отметил он.

Политик добавил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден неспособен руководить ни внешней, ни внутренней политикой США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилой демократ Джо Байден публично приставал к маленькой девочке. Президент США пытался укусить ребенка, а потом поцеловать его. Американцы были в шоке.

Тема:
Спецоперация
17 июл
«Горячие бои»: в Минобороны Украины признали тяжелую для себя ситуацию под Купянском
17 июл
«Будет еще труднее»: в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов
17 июл
В США рассказали, как всего один русский танк отбил хитрую атаку ВСУ
17 июл
Группировка «Восток» оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
17 июл
Актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах
17 июл
Движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
17 июл
ВС России активно наступают на трех направлениях
17 июл
«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей
17 июл
«Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
16 июл
На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

12:25
Долго планировали? Связан ли теракт на Крымском мосту с прекращением зерновой сделки
12:20
«Лучше не приглашать»: почему Зеленского не позовут на саммит ЕС
12:13
«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену
12:09
Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки
11:57
Более десяти пород: новые штрафы для владельцев собак хотят ввести в России
11:56
«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту

Сейчас читают

НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео