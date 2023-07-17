«Это словами не передать»: что известно о погибшей на Крымском мосту паре
Корреспондент «Известий» Аксенов показал последствия теракта на Крымском мосту
Фото, видео: Следственный комитет РФ/ ТАСС; 5-tv.ru
Новость о гибели мужа и жены стала жутким ударом для их семьи.
Корреспонденту «Известий» удалось пообщаться с очевидцами теракта на Крымском мосту — теми, кто оказался буквально в нескольких метрах от эпицентра взрыва. У Николая Аксенова вся последняя информация к этому часу.
Это первые кадры с места ЧП — все произошло, когда еще было темно — в начале четырех часов утра в районе 145-й опоры. В Минтрансе отдельно подчеркивают: сами опоры — главные, несущие конструкции моста — не пострадали, повреждено лишь дорожное полотно.
Жертвами теракта стала семья из Белгородской области — они ехали в Крым на отдых. Муж и жена погибли, их 14-летнюю дочь эвакуировали с места трагедии, она в больнице в состоянии средней тяжести. Все подробности — в видео.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России назвали истинных виновников трагедии на Крымском мосту. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что киевский режим в связи с такими действиями имеет «все признаки международной организованной преступной группировки».
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