Плотно держат оборону: российские снайперы громят ВСУ в районе Угледара
Корреспондент «Известий» Ольков показал работу снайперов ВС РФ в районе Угледара
Фото, видео: Ноябрев Иван / ТАСС; 5-tv.ru
За минувшие сутки удалось отразить 13 атак ВСУ на донецком направлении.
Как сообщили в Минобороны, за сутки удалось отразить 13 атак ВСУ на донецком направлении. Там же — в районе Угледара — плотно держат линию обороны наши снайперы.
Любая попытка прорваться для ВСУ заканчивается провалом. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, пока наблюдал за работой на передовой, узнал, суеверны ли эти бойцы.
«Уходит влево! Вправо гуляет! У него там бродвей!»
На окраине Угледара в районе дач враг находится на расстоянии одного снайперского выстрела. Группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота на передовой фактически «выцеливают» противника в тепловизор. А с дальних рубежей украинские боевики ответить не способны. За последнюю неделю группа уничтожила более десяти неонацистов в этом районе. В частности, за излишнюю самоуверенность были наказаны пытавшиеся прорвать нашу оборону на южно-донецком фронте диверсанты.
К слову, снайперы люди суеверные и поэтому у них есть у каждого свои приметы — кто-то не бреется, кто-то пишет свои сакральные слова на патронах. Но есть два общих правила, которые незыблемы — никогда не фотографироваться перед выходом и обязательно взять с собой на фронт ключи от дома, чтобы вернуться.
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