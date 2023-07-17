Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 19 0

Глава государства дал соответствующие поручения силовым ведомствам.

Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

Фото: НАК РФ / ТАСС

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Владимир Путин ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом глава государства заявил в ходе оперативного совещания после атаки на переправу утром 17 июля.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта, мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили», — подчеркнул президент.

Также он дал поручение ФСБ РФ, Следственному комитету России и другим ведомствам детально разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства.

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