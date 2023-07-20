Российские военные продолжили нанесение ударов возмездия в районах Одессы и Ильичевска
Назначенные цели были поражены.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rizek Abdeljawad; Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавил он.
Данные атаки являются ударами возмездия за террористический акт неонацистов на Крымском мосту.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).
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