Не на что жить? Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 135 0

Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом

Не на что жить? Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогеру-«инфоцыганке» грозит серьезное наказание по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Очередной скандал произошел в разгар судебного заседания по громкому делу Елены Блиновской. Подозреваемая в неуплате налогов в особо крупном размере блогер заявила, что ей не на что содержать семью. Поэтому умоляет суд разрешить ей работать педагогом.

Блиновская напомнила, что помимо «инфоцыганства» занималась преподаванием в вузе.

«Мной прилагаются все усилия для погашения налоговой задолженности. Мной добровольно сдан загранпаспорт. Я сотрудничаю со следствием», — не прекращала стоять на своем Елена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас в московском суде решается вопрос о продлении ареста Блиновской. Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 миллионов рублей.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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