Не на что жить? Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом
Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом
Фото: Григорьев Максим / ТАСС
Блогеру-«инфоцыганке» грозит серьезное наказание по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.
Очередной скандал произошел в разгар судебного заседания по громкому делу Елены Блиновской. Подозреваемая в неуплате налогов в особо крупном размере блогер заявила, что ей не на что содержать семью. Поэтому умоляет суд разрешить ей работать педагогом.
Блиновская напомнила, что помимо «инфоцыганства» занималась преподаванием в вузе.
«Мной прилагаются все усилия для погашения налоговой задолженности. Мной добровольно сдан загранпаспорт. Я сотрудничаю со следствием», — не прекращала стоять на своем Елена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас в московском суде решается вопрос о продлении ареста Блиновской. Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 миллионов рублей.
- 21 июл
- Роскошь или отчаяние? Почему Блиновская приехала в суд в черном костюме
- 21 июл
- Новое обстоятельство: адвокат Блиновской заявила о ее болезни
- 21 июл
- Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 млн рублей
- 21 июл
- Тотал блэк лук: Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд
- 19 июл
- Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом по делу о неуплате налогов
- 18 июл
- Коллекционные монеты и счета в банках: суд арестовал имущество Блиновской
- 26 июн
- Защита Блиновской обжаловала продление звезде меры пресечения в виде домашнего ареста
- 22 июн
- От Москвы до Ярославля: двум фигурантам дела Блиновской дали по три года
- 21 июн
- Хочет в храм и выбирает «луки»: как Блиновская обеляет себя в суде с помощью одежды
- 21 июн
- Адвокат: Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?