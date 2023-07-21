Не на что жить? Блиновская умоляет суд разрешить ей работать педагогом

Блогеру-«инфоцыганке» грозит серьезное наказание по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Очередной скандал произошел в разгар судебного заседания по громкому делу Елены Блиновской. Подозреваемая в неуплате налогов в особо крупном размере блогер заявила, что ей не на что содержать семью. Поэтому умоляет суд разрешить ей работать педагогом.

Блиновская напомнила, что помимо «инфоцыганства» занималась преподаванием в вузе.

«Мной прилагаются все усилия для погашения налоговой задолженности. Мной добровольно сдан загранпаспорт. Я сотрудничаю со следствием», — не прекращала стоять на своем Елена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас в московском суде решается вопрос о продлении ареста Блиновской. Прокуратура заявила иск к Блиновской и ее мужу на 900 миллионов рублей.