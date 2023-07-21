«Непредсказуемые действия»: в Кремле отреагировали на заявления Украины по Черному морю

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 279 0

Песков заявил, что заявления Украины по Черному морю несут опасность

«Непредсказуемые действия»: в Кремле отреагировали на заявления Украины по Черному морю

Фото: П/с Черноморского флота/ ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Боевики якобы будут рассматривать российские суда как законные цели.

В Кремле отреагировали на заявления Минобороны Украины о том, что боевики будут рассматривать российские суда в Черном море как законные цели. Сообщения прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — отметил он.

Песков добавил, что ситуация требует глубокого анализа определенными ведомствами.

В Минобороны РФ 19 июля заявили о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это сделано в связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Прежде, 17 июля, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как решение России по Черному морю встревожило Евросоюз.

Тема:
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