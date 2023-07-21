Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест
Очередной этап слушания громкого дела проходит в Пресненском суде Москвы.
Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru
Суд не стал отправлять блогера Лерчек (Валерию Чекалину — Прим. ред.) под домашний арест. Очередной этап слушания громкого дела проходит в Пресненском суде Москвы, сообщил корреспондент 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чекалина проходит фигуранткой по громкому делу о неуплате налогов в особо крупном размере и «дроблении» бизнеса. Также является фигурантом дела ее супруг — Артем. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.
Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину
Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».
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