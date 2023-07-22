«Не то играет и не тем»: генерал из Польши высмеял попытки наступлений ВСУ

Украинская армия просто не имеет средств для ведения контрнаступления.

То, чем заняты сейчас войска киевского режима на линии боевого соприкосновения, нельзя назвать контрнаступлением. Об этом заявил экс-заместитель начальника польского Генштаба генерал Леон Коморницкий. Мнение военного приводит EADaily.

По словам генерала, термин «контрнаступление» неприменим к характеру атакующих действий «Вооруженных силы Украины» (ВСУ).

«Контрнаступление — это стратегический маневр, а не тактические действия, которые проводит сегодня украинская армия», — пояснил Коморницкий.

Он отметил, что за месяц украинские силы продвигаются на глубину от силы в несколько километров, тогда как при контрнаступлении — обладая семикратным численным преимуществом — армия должна осуществлять прорыв оборонительных позиций противника.

При этом Коморницкий признал, что российская армия выстроила «совершенно развитую» фортификационно-инженерную оборону в соответствии с ландшафтом, подготовила систему огня и провела массовое минирование. Более того, россияне способны нанести контрудар и закрыть украинский прорыв, подчеркнул генерал.

По мнению Коморницкого, ВСУ для успешного контрнаступления должны использовать огромное количество огневой мощи и уничтожить 80% российской артиллерии и командных пунктов. Однако пока преимущество в артиллерии на российской стороне, в то время как у украинской армии нет средств для ведения контрнаступления, констатировал Коморницкий.

«Теперь ясно, почему у киевского режима никак не складывается контрнаступление: не то играет и не тем», — резюмирует издание.

В свою очередь полковник британской армии Ричард Кемп в интервью The Telegraph заявил, что единственный возможный вариант ВСУ в контрнаступлении — это лобовые атаки. При этом Кемп задался вопросом, сможет ли Украина в течение многих месяцев или даже лет атаковать одни из «самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.