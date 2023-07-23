Немецкий политик раскрыл план Запада по уничтожению славянского народа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 139 0

Немецкий политик Гердт: США и Великобритания создали из Украины плацдарм для самоуничтожения славян

Немецкий политик раскрыл план Запада по уничтожению славянского народа

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Elizabeth MacPherson

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Тема:
Украинский кризис

Украина стала в планах «коллективного Запада» лишь разменной монетой.

Запад с самого начала рассматривал Украину только как полигон для братоубийственной войны. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине», — сказал РИА Новости Гердт.

Политик добавил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно США. Но как только в Штатах сменится власть, достичь мирного соглашения можно будет за сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему новая тактика ВСУ провалилась.

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