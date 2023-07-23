Немецкий политик Гердт: США и Великобритания создали из Украины плацдарм для самоуничтожения славян
Фото: www.globallookpress.com / Spc. Elizabeth MacPherson
Украина стала в планах «коллективного Запада» лишь разменной монетой.
Запад с самого начала рассматривал Украину только как полигон для братоубийственной войны. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине», — сказал РИА Новости Гердт.
Политик добавил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно США. Но как только в Штатах сменится власть, достичь мирного соглашения можно будет за сутки.
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