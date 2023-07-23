Новая тактика ВСУ провалилась и грозит Украине колоссальными потерями

На карту поставлены не только силы, но и стратегическое преимущество Украины.

Попытки ВСУ поменять тактику при контрнаступлении были изначально обречены на провал и фактически провалились, заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

«Проблема Киева в том, что этот „подход“ практически наверняка потерпит неудачу», — написал эксперт.

Отставной офицер добавил, что против ВСУ играет география региона — открытая равнинная местность.

«Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается», — указал полковник в отставке.

Дэвис заключил, что подобная проигрышная тактика ВСУ позволит России не просто оборонять новые регионы, но и накопить силы и перейти к освобождению Одесской и Харьковской области. Единственное решение для Украины в настоящее время — сесть за стол переговоров с Россией, пока еще не поздно, заключил американский полковник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами.