Они ошиблись: Запад окончательно разочаровался в украинцах

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 135 0

WSJ: Запад знал о нехватке боеприпасов и ошибочно понадеялся на украинцев в конфликте с Россией

Они ошиблись: Запад окончательно разочаровался в украинцах

Фото: Reuters / STOYAN NENOV

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Тема:
Спецоперация

Почему ЕС и США понесут крупные финансовые затраты?

Надежды Запада на то, что мужество и находчивость украинцев в борьбе с Россией перевесит отсутствие должной подготовки и нехватку вооружений, не сработало и вызвало разочарование, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, чиновники знали, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает навыков и оружия, начиная от снарядов и заканчивая боевыми самолетами.

При этом они считали, что украинской стороне не составит труда вытеснить российские войска за территорию Незалежной. Однако они ошиблись. В итоге сильное превосходство армии России привело к тому, что ВСУ потеряли большое количество боевиков и не добились больших результатов.

Из-за сложившейся ситуации растет вероятность того, что военные действия затянутся, поэтому ЕС и США понесут новые крупные финансовые затраты. Из-за этого помощь западные страны оказывают Украине все менее активно.

«Денежных подарков» со стороны Европы по поддержки украинской армии становится все меньше, в то время как президент США Джо Байден боится, что усугубление конфликта плохо скажется на его шансах на выборах.

О начале спецоперации на Украине сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Решить конфликт путем дипломатии украинская сторона проигнорировал, а поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему новая тактика ВСУ провалилась и грозит Украине колоссальными потерями.

Тема:
Спецоперация
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