«Это моя земля»: расчеты «Рапиры» отбивают ЛНР от украинских националистов
Бойцы воюют ведь не только за Родину, свои семьи, но и за боевых товарищей.
Фото, видео: © РИА Новости / Николай Хижняк; 5-tv.ru
Успехи есть у российской армии на лисичанском направлении. Там наши бойцы отбрасывают неприятеля все дальше к Северску и занимают новые позиции. Поджимают и со стороны Кременной, помогает артиллерия. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как работают расчеты пушек МТ-12 «Рапира» — снайперских орудий сотого калибра.
Враги хоронили его неоднократно. Военный с позывным «Захар» — бывший ополченец, ныне командир взвода противотанковой артиллерии. На украинском сайте «Миротворец» значится — «ликвидирован».
«Когда последний раз заходил смотрел, было, что 24 февраля 2022 года был уничтожен. Ну… я здесь», — смеется «Захар».
«Рапиру» называют снайперской пушкой. Сотого калибра. С помощью нее «Захар» со своим расчетом передает противнику, что он все еще живее всех живых.
Вот он, выпад «Рапиры». И бойцы, они воюют ведь не только за Родину, свои семьи, но и за боевых товарищей. На пушке можем наблюдать надпись: «Орех». Это позывной товарища, который погиб.
Наводчик орудия с позывным «Ворон» — уроженец Луганской земли. Так он отвечает тем, кто утверждает, что наши бойцы пришли на украинскую землю.
«Это моя земля. Я здесь родился. Вырос, воспитан. <…> Это они пришли. Это фашизм. Против мирного населения, против наших детей», — говорит «Ворон».
Он был свидетелем тех самых украинских авианалетов, когда уничтожали мирных жителей прямо в центре города. Потому эти ребята и бьются на передовой словно в последний раз.
На лисичанском направлении успехи. Наши отбрасывают врага дальше к Северску и занимают новые позиции. Вот бойцы подразделения «Барс-12» обосновались на этой линии.
«Мы это осиное гнездо разворошили, они, естественно, приняли ответные меры. Вот как сейчас примерно. Только в 2–3 раза поусиленнее», — заявил боец добровольческого отряда «Барс-12» с позывным «Фокс».
Противника также поджимают со стороны Кременной и на сватовском направлении. Территорию Луганской народной республики, утраченную осенью прошлого года, постепенно освобождают.
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