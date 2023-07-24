Минтруд подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в СВО

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей.
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Министерство труда (Минтруд) РФ подготовило проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших во время специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В соответствии с проектом указа, помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым», — говорится в документе.
Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Помимо этого пострадавшие дети могут быть отправлены на отдых и оздоровление, а при необходимости и санаторно-курортное лечение.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства тогда подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.
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