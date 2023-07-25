Враг не пройдет: как бойцы батальона «Ахмат-Запад» защищают Белгородскую область

Украинских диверсантов уничтожают еще на границе противника. Работа идет в круглосуточном режиме.

Не менее измотаны подразделения ВСУ и в лесах под Кременной — там действуют десантники, а с корректировкой помогает аэроразведка «Ахмата». Другой батальон этого же спецподразделения — «Ахмат-Запад» — последние несколько недель прикрывают границу в Белгородской области, уничтожая ДРГ противника еще на подходе, не позволяя обстреливать территорию России. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Ввысь поднимается густое облако дыма — среди деревьев остается догорать танк противника. Прямое попадание с одного артиллерийского выстрела. Бронетехнику националистов ВСУ ликвидировали бойцы подразделения «Ахмат-Запад».

А это уже кадры ликвидации ДРГ. Разведотряды чеченского спецназа диверсантов выслеживают уже на территории противника, передают координаты, по которым отрабатывают минометные расчеты.

А это уже съемка с «птички» и минус еще одна ДРГ националистов. Мелкие диверсионные группы пытаются пробраться на территорию Белгородской области под покровом ночи. Тут действовать приходится аккуратней — в ход идут самодельные дроны-камикадзе. Эффективное изобретение бойцов «Ахмат-Запад».

«Секретом нашим была вычислена группа противника до четырех человек. Сразу было принято решение отработать по нему дроном-камикадзе, который БПЛА наши собрали, противник был поражен. Наши ребята непосредственно здесь на месте из комплектующих собирают под свои задачи. Рассчитывают заряд взрывчатого вещества, поражающие элементы», — рассказывает замкомандира роты батальона «Ахмат-Запад» с позывным «Десантник».

Попытки диверсантов пробраться через границу Белгородской области бойцы «Ахмат-Запад» останавливают уже больше месяца.

«У батальона „Ахмат-Запад“ своя коллекция трофеев: вот это пулемет Browning М2, его сняли с вражеского пикапа ДРГ. Как говорят бойцы подразделения, но уступает нашему — слишком много мороки в бою», — рассказывает журналист.

Теперь трофей будет на службе бойцов батальона — его восстановили и добыли внушительный запас патронов.

«Будем бить противника его же оружием. Пулемет в рабочем состоянии, ствол у него не изношен, настрела у него немного, поэтому мы будем, его эффективно применять», — рассказывает боец.

Сейчас обходится практически без прямых боестолкновений. А вот артиллерия работает ежедневно. Националисты постоянно обстреливают приграничные села. И основная задача — подавить огневые точки противника.

«Да стреляют, ответ получают, конечно, по-жесткому», — рассказывает сержант батальона с позывным «Асад».

Жесткий ответ ждет тут всех бойцов ВСУ, включая иностранных наемников. В тестовом режиме «Ахмат-Запад» обкатывает новые отечественные рации, которые бонусом способны перехватить и переговоры противника.

«Специально под нас сделана. Связь отличная. Мы довольны. Сканировали частоты и в радиообмене поймали частоты противника, слушали его. Польская речь была, сразу определили», — рассказывает замкомандира роты батальона с позывным «Десантник».

На посту они в режиме 24/7.

«Ночь, день — разницы нет. 24 часа мы готовы», — рассказывает рядовой батальона с позывным «Амирхан».

Круглосуточный контроль не только за позициями ВСУ, но и за приграничными районами.



