Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику

Военный эксперт Литовкин: ВСУ потеряли 30% техники за период контрнаступления
Фото: © РИА Новости
Националисты столкнулись с критическими последствиями из-за контрнаступления.
ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с изданием URA.RU.
«Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления», — сказал специалист.
Украинских боевиков, по мнению военного обозревателя, «гонят» наступать НАТО, Евросоюз и США. Западу, подчеркнул Литовкин, необходим отчет перед избирателями и налогоплательщиками о том, с какой целью и куда были потрачены гигантские суммы.
При этом армия России, убежден он, имеет шансы пойти в атаку. Кроме того, допустил специалист, ВСУ могут сделать перерыв, а после получения нового западного оружия продолжить контрнаступление.
Националисты, считает Литовкин, продолжат контрнаступательные и оборонительные действия даже на фоне наступления ВС РФ. Он заключил, что Россия в перспективе будет продолжать идти вперед, ведь успеха нельзя достигнуть лишь в окопах.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления.
- 25 июл
- «Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену
- 25 июл
- Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S
- 25 июл
- ВСУ попытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море
- 25 июл
- Нанодроны и ракеты: что вошло в новый пакет американской помощи Киеву
- 25 июл
- «Мама радовалась больше, чем я»: как Юта шла к званию заслуженной артистки РФ
- 25 июл
- Российский солдат в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ
- 25 июл
- Враг не пройдет: как бойцы батальона «Ахмат-Запад» защищают Белгородскую область
- 25 июл
- Танковая мощь: лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 июл
- В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
- 25 июл
- С одного залпа: как тульские десантники из «Градов» уничтожают позиции ВСУ
Читайте также
69%
0.11 100.36
-0.30
Нашли ошибку?