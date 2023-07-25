Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику

Националисты столкнулись с критическими последствиями из-за контрнаступления.

ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с изданием URA.RU.

«Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления», — сказал специалист.

Украинских боевиков, по мнению военного обозревателя, «гонят» наступать НАТО, Евросоюз и США. Западу, подчеркнул Литовкин, необходим отчет перед избирателями и налогоплательщиками о том, с какой целью и куда были потрачены гигантские суммы.

При этом армия России, убежден он, имеет шансы пойти в атаку. Кроме того, допустил специалист, ВСУ могут сделать перерыв, а после получения нового западного оружия продолжить контрнаступление.

Националисты, считает Литовкин, продолжат контрнаступательные и оборонительные действия даже на фоне наступления ВС РФ. Он заключил, что Россия в перспективе будет продолжать идти вперед, ведь успеха нельзя достигнуть лишь в окопах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления.