«Восьмой год уже»: командир медвзвода рассказала о своем долге в зоне СВО

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 635 0

Командир медвзвода с позывным «Яша» рассказала о своем долге в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За долгие годы на линии фронта, женщина попадала под страшные обстрелы и получала осколочные ранения. Но мысли вернуться домой у нее никогда не было.

Прифронтовые медики эвакуируют раненых бойцов из самых опасных и горячих точек. О сложностях «работы» на передовой рассказала командир медицинского взвода с позывным «Яша».

Как стало известно 5-tv.ru, женщина ушла на фронт в 2014 году. За семь лет военных действий на территориях ЛНР и ДНР она получила должность командира взвода.

Впервые попав на линию военных действий, у нее не было медицинского образования и понимания того, как правильно оказывать экстренную помощь военным. Однако это ее не остановило.

«Пришла сюда, ничего не умела, все показали, рассказали, научили. Естественно, все приходит с годами. За месяц всему не обучишься. Но мне за мои семь лет пришлось обучиться», — отметила уже лейтенант.

По словам военной, были случаи, когда она и другие медики оказывались под обстрелом, после которого их самих приходилось эвакуировать.

«Мы попали в сильнейший обстрел, пересиживали в блиндаже. Я через три дня должна была идти в отпуск. Я молилась всем богам, чтобы мы это пережили, чтобы в нас не попало. Перед глазами, конечно, только дети. Все пережили», — рассказала она.

Решение пойти на фронт Яша приняла резко. После того, как женщина заявила о том, что уходит служить Родине — в семье случился скандал. Мама командира долго плакала.

«А я в себя поверила. Так и случилось. Восьмой год уже», — заявила женщина.

Мыслей о том, что она никогда не вернется обратно на фронт — у нее не было.

«Это моя работа. Вернее, не работа, я неправильно сказала. Это мой долг», — утвердительно заявила Яша.

По словам медика, ее миссия — это помощь людям, иначе ее бы там не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский солдат в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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