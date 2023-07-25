Российский солдат в одиночку уничтожил более десяти боевиков ВСУ
Минобороны: российский боец в бою уничтожил более десяти боевиков ВСУ в одиночку
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Рядовой Березин сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов.
В ходе специальной военной операции (СВО) солдаты армии России проявляют стойкость, мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об одном из долблестных военных рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток», подполковник Олег Чехов. По его словам, солдат смог уничтожить более десятка боевиков ВСУ в бою.
Чехов заявил, что стрелок мотострелкового взвода полка выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника на одном из участков Запорожского направления, где ВСУ предприняли попытку контрнаступления.
«Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал офицер.
Благодаря отваге мотострелков и рядового Березина, атака противника не состоялась, а российские войска остались на позициях.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, как бойцы батальона «Ахмат-Запад» защищают Белгородскую область.
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