В Совфеде призвали ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по журналистам

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Официальное обращение уже было направлено в организацию.

В Совфеде призвали ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по журналистам

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Тема:
Спецоперация

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала ОБСЕ выразить «неприятие действий» властей Украины и США после атаки боевиков на российских журналистов в Запорожской области. Об этом говорится в официальном обращении комиссии на имя генсека организации Хельги Шмид.

Как уточняет ТАСС, обращение отправлено от имени председателя комиссии Алексея Пушкова.

«Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ как организация по безопасности и сотрудничеству, защищающая в том числе права журналистов, выразила свое возмущение и неприятие действий властей Украины и Соединенных Штатов Америки», — говорится в документе.

Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство российского журналиста Ростислава Журавлева украинскими неонацистами в Запорожской области осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Тема:
Спецоперация
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