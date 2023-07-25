ВС РФ в ходе контратаки продвинулись на 1,5 километра в районе Серебряного лесничества

В районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении подразделения 234-го десантно-штурмового полка благодаря умелому командованию гвардии полковника Васильева смогли укрепить позиции ВС РФ. Об этом сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.

«Отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Всего на этом направлении ВС РФ отбили четыре атаки противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Сергеевка.