ВС РФ в ходе контратаки продвинулись на 1,5 километра в районе Серебряного лесничества
Российские бойцы не только отразили атаку противника, но и превратили поражение ВСУ в преимущество российских сил.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
В районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении подразделения 234-го десантно-штурмового полка благодаря умелому командованию гвардии полковника Васильева смогли укрепить позиции ВС РФ. Об этом сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.
«Отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ», — говорится в сообщении.
Всего на этом направлении ВС РФ отбили четыре атаки противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Сергеевка.
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