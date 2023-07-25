В Петербурге простились с погибшим в СВО командующим «Ленинградским полком»

Полковник Вашунин получил смертельные ранения во время боя с украинскими боевиками.

В Петербурге простились с погибшим в спецоперации командиром «Ленинградского полка» Евгением Вашуниным. Видео с похорон предоставила 5-tv.ru председатель Оренбургской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Оксана Обрядова.

Местом упокоения военнослужащего стало Смоленское кладбище. На церемонии прощания выступил вице-губернатор Анатолий Повелий. Он сказал, что весь город ждал полк и его командира с победой, но «война — жестокая штука».

Проститься с полковником пришли и депутаты парламента Северной столицы. Они назвали «Ленинградский полк» своим подшефным: неоднократно депутаты ездили в место дислокации подразделения, состоящего в основном из мобилизованных из Петербурга и регионов Северо-Запада.

Возглавить отряд бойцов, которых он готовил в части под Петербургом, Евгению Вашунину предложили осенью 2022 года. Сначала полк под его командованием обустраивал укрепления, позднее был передислоцирован под Артемовск. Одной из последних задач была оборона позиций на южном берегу Берховского водохранилища.

О гибели Вашунина стало известно накануне. Полковник погиб в результате смертельного ранения, когда вел своих бойцов на помощь попавшему в окружение отряду «Шторм», позиции которого располагались рядом с «Ленинградским полком».

Группа бойцов под руководством Вашунина попала под минометный обстрел, в результате которого командир полка получил множественные ранения. После этого он продолжил руководить подчиненными, пока мощным огнем противника не был отсечен от своей группы. Вашунин продолжил героически сражаться, оказав себе самопомощь, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Полковник погиб, не выпустив оружия из рук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста Ростислава Журавлева украинскими боевиками в Запорожской области.