Жары не дождались: сильные дожди вновь накрыли Москву

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Дожди и сильный ветер прогнозируются в Москве 26 июля

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Погода

Изменится ли погодная ситуация к выходным?

Несмотря на обещания синоптиков, летняя жара не спешит приходить в Москву. Сегодня в столице — дожди и сильный ветер, местами возможен даже град.

Неустойчивая погода ожидается и в выходные: столбики термометров ночью покажут плюс 13 градусов. Волна похолодания накрыла и Петербург — там вплоть до начала августа рекомендуют не выходить из дома без легкой куртки и зонта.

На зависть жителям двух столиц — погода на юге России, в Поволжье и даже на Таймыре. В Гидрометцентре сообщили, что на этих территориях солнце прогреет воздух до плюс 30, а местами — и до 38 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что температура там поднимется до рекордных 39 градусов.

Тема:
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