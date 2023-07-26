Жары не дождались: сильные дожди вновь накрыли Москву
Дожди и сильный ветер прогнозируются в Москве 26 июля
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Изменится ли погодная ситуация к выходным?
Несмотря на обещания синоптиков, летняя жара не спешит приходить в Москву. Сегодня в столице — дожди и сильный ветер, местами возможен даже град.
Неустойчивая погода ожидается и в выходные: столбики термометров ночью покажут плюс 13 градусов. Волна похолодания накрыла и Петербург — там вплоть до начала августа рекомендуют не выходить из дома без легкой куртки и зонта.
На зависть жителям двух столиц — погода на юге России, в Поволжье и даже на Таймыре. В Гидрометцентре сообщили, что на этих территориях солнце прогреет воздух до плюс 30, а местами — и до 38 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых регионах России в ближайшее время прогнозируется аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что температура там поднимется до рекордных 39 градусов.
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