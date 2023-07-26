Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

SVT: российские беспилотники «Ланцет» стали главной угрозой для ВСУ при контрнаступлении

Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

У Киева нет таких систем ПВО, которые могли бы сбивать российские беспилотники.

Российские «Ланцеты», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции, стали главной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журналист Эрик Нурдберг в статье для журнала SVT.

По его словам, именно эти боеприпасы позволяют наносить удары вглубь контролируемой противником территории и поражают ракетные комплексы, а также радиолокационные станции.

«Российский ударный беспилотник „Ланцет“ стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления», — заявил Нурдберг.

Он также добавил, что сейчас у Киева нет таких систем ПВО, которые могли бы сбивать российские беспилотники.

До этого эксперты уже заявляли, что главный секрет почти 100% результативности российских дронов-камикадзе «Ланцет» заключается в мастерстве бойцов-операторов, которые ими управляют. Важную роль, безусловно, играют и тактико-технические характеристики и в, в первую очередь, бесшумность.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, в чем секрет эффективности дронов «Ланцет».

Тема:
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