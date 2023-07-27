Наши точно додавят: что происходит в районе Марьинки и Красногоровки

Националисты на этом участке подготовили «лисьи норы», по которым передвигаются между позициями.

Одни из самых ожесточенных боев в зоне специальной военной операции сейчас идут в районе Марьинки и Красногоровки. Там работает пятая бригада первого Донецкого корпуса.

Пока пехота наступает и метр за метром продвигается вперед, расчеты реактивных систем залпового огня поддерживают своих товарищей. На их позициях побывал и корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

С виду — обычная совершенно посадка, на самом деле, за моей спиной стоит «Град». Таким образом маскируют даже еще сильнее, чем в другие времена года, — сейчас позволяет растительность.

Расчет в постоянной готовности. Получает координаты, а затем быстро приступает к работе.

Бойцы наводят орудие, их помощи ждут «впереди». В Красногоровке наши подразделения сейчас штурмуют укрепления противника.

Как рассказали бойцы, здесь сейчас весьма неспокойно. Зашли новые подразделения со свежим вооружением, которые следят за обстановкой.

Ответный огонь открывают за считанные минуты, но, несмотря на это, реактивная артиллерия продолжает работу. Ушло несколько ракет, сейчас получат корректировку, цель должна быть поражена.

Все попадания фиксируются разведкой — цель уничтожена. Расчет после этого уходит в укрытие.

Обязательная процедура после работы — маскировка орудия, расстояния здесь достаточно близкие, оставлять просто так нельзя. Все меры конспирации необходимо строго соблюдать.

После расчет уходит в укрытие — ждать следующую цель. Боец ВС РФ с позывным «Леший» рассказал, что иногда работы бывает очень много — например, в фазы активного штурма.

ВСУ на этом участке фронта упираются до последнего. Марьинка и Красногоровка — фактически последние серьезно укрепленные рубежи, которые они не могут сдать, поэтому обороняются ожесточенно, но из последних сил.

«Там подтянули не только живую силу, но и гаубицы. <…> Они боятся, что потеряют здесь последний укрепленный рубеж», — говорит российский солдат с позывным «Норб».

Несмотря ни на что, укрепления формирования Украины подготовили хорошие — так называемые «лисьи норы» между позициями, по которым боевики постоянно двигаются. Но наши бойцы уверены — додавят, противнику придется отступить.